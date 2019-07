Bruscolotti: "Complimenti ai ragazzi per la vittoria sul Liverpool, Napoli lanciatissimo! Insigne finalmente sereno"

Giuseppe Bruscolotti, ex bandiera del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ieri il Napoli ha dimostrato di aver assimilato le idee di Ancelotti. Complimenti a tutti, un plauso a questi ragazzi. Si trovano già molto avanti, il Napoli è lanciatissimo quest'anno. Insigne? La tranquillità di fa fare molto meglio le cose, è un giocatore molto rappresentativo ed ora lo vedo finalmente sereno, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Lorenzo deve salvaguardare anche i ragazzi emergenti, hanno bisogno della fiducia del capitano e di un compagno come lui".