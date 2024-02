Bologna, Zirkzee: "Sogno l'Olanda, mai pensato alla Nigeria di Osimhen"

Ultime calcio - L'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese 'AD':

"La Nigeria non è un paese che si sceglie semplicemente perché non si può giocare per la propria patria. E poi lì la concorrenza per gli attaccanti è forse pari a quella della squadra olandese. La Nigeria ha Boniface del Leverkusen, Osimhen del Napoli e molti altri attaccanti forti. La verità è che non ho mai pensato: 'Se l'Olanda non chiama, allora scelgo la Nigeria'. Il mio sogno è sempre stato la nazionale olandese e gli Europei non sono necessariamente un bivio. Se non sarà convocato, guarderò oltre".