Bologna, Thiago Motta: "Champions? Ossessione per Napoli e le altre! Noi siamo i 'rompicoglioni' del campionato"

Ultime notizie Serie A - Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Monza, lallenatore del Bologna, Thiago Motta, ha parlato anche della corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, con i rossoblù attualmente quarti e pienamente in corsa per un piazzamento:

"Mettiamo le cose in chiaro, visto che dall'inizio del campionato non siamo mai stati iscritti in nessuna corsa per l'Europa. La Champions è una normale ossessione per altri club, come l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta o la Roma, per noi questa ossessione non è mai esistita. Noi in questo momento siamo i 'rompicoglioni' di questo campionato, perché nessuno si aspettava che fossimo in questa zona di classifica.

È per questo che facciamo bene al calcio: abbiamo portato concorrenza, competitività e abbiamo meritato di essere dove siamo. Abbiamo l'intenzione di restare dei rompicoglioni fino in fondo, ma senza nessuna ossessione. E quando uso il termine rompicoglioni non intendo che siamo brutti, sporchi e cattivi, anzi. Siamo determinati, concentranti e volenterosi di raggiungere il nostro obiettivo. Faremo di tutto per dare una gioia ai nostri tifosi. Credo però che serva un'analisi lucida di quello che i ragazzi hanno fatto finora, da parte di tutto l'ambiente".