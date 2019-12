Bologna, De Leo in conferenza: "Mihajlovic ci ripete sempre una cosa, ci regala tanta carica. Napoli? Sono solo contento per la nostra prestazione"

Ultimissime calcio Napoli - Emilio De Leo in conferenza stampa post Napoli-Bologna. Serie A, termina la 14esima giornata del campoionato. Il Bologna ha affrontato il Napoli allo stadio San Paolo. Parla il tecnico del Bologna in conferenza.

"Preferisco non parlare del Napoli. Struttura preparata che non mi consente di entrare nei demeriti. Sono contento della nostra prestazione. Non era facile, dopo aver subito gol, una certa coesione. Non avevamo i tempi di pressione giusta, risultavamo bassi ma nella ripresa ci siamo riusciti accorciando le distanze. Questa è una squadra figlia del proprio allenatore. Mihajlovic ci dice che possiamo anche perdere, ma proseguendo così arriveranno i risultati.

Con Mihajlovic ci sentiamo sempre nei limiti delle sue terapie. Siamo sempre figli delle sue scelte e decisioni. Da luglio facciamo fronte ad una decisione anche emotiva, gli alti e bassi si sono palesati.

Non bisognava avere alibi, tutti potevamo fare di più dalla prima giornata in poi. Abbiamo cercato di fare il massimo. Poi quando si torna alla normalità, il nostro allenatore ci farà fare il salto di qualità. Olsen? E' stata fatta una scelta ed è andata bene.

Noi di solito facciamo una rotazione sulle fasce. Ora abbiamo provato a fare il contrario. Questo ci garantiva una maggiore copertura nei nostri centrali.

I ragazzi hanno avuto una carica diversa, nell'intervallo abbiamo cambiato qualcosa. Abbiamo accorciato le distanze con i loro centrocampisti. Il principio morale è che dobbiamo saper soffrire, non dobbiamo mai perdere la testa. Cerchiamo di fare meglio nel secondo tempo e così è stato"