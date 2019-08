Bologna, Bigon: "Non so se Pulgar resterà, clausola di 15 milioni per i primi 25 del Ranking"

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare delle ultime notizie di calciomercato, in particolare su Erick Pulgar, calciatore che ha attirato l'attenzione dei grandi club, tra i tanti anche il Napoli: "E' arrivato prima dalla vacanze con il sorriso e pronto a mettersi a disposizione. Non so se resterà, non dipende soltanto da noi. Abbiamo dato piena disponibilità a parlare di rinnovo al termine del mercato se dovesse restare. La clausola rescissoria è di 12 milioni che aumenta a 15 se si tratta di uno dei primi 25 club europei del Raking Uefa. Se fossi in lui accetterei di andare via solo per una grande squadra, per il resto gli consiglierei di restare perché il Bologna ha un gran progetto".