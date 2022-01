Beppe Accardi: "Cifre per i procuratori non logiche, settori giovanili unica soluzione possibile"

Ultimissime calcio Napoli - Beppe Accardi, ex calciatore e procuratore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le cifre che circolano per i procuratori non sono logiche, ma è una falla che non è nata in Italia. L'abitudine si è diffusa lì dove i procuratori hanno contribuito allo sviluppo del calcio come il Sud America ed i Paesi slavi. L'unica soluzione possibile è quella di tornare ad investire sui settori giovanili ed in questo modo si adeguerebbero anche i procuratori. Tetto ingaggi del Napoli? Dipende sempre dai numeri e dalle casse di un club. Bisogna salvaguardare in primis l'azienda. I presidenti ed i tifosi vogliono vincere.