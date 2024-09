Benfica, Rui Costa sull'addio di Neres: "Abbiamo incassato una gran cifra per un non titolare"

Lunga intervista del presidente del Benfica, Manuel Rui Costa ai microfoni di BTV:

"Nonostante tutte le sue qualità e quanto di buono ha fatto al Benfca, David Neres è pur sempre un giocatore di 27 anni che ha oscillato molto nella formazione titolare. L’anno scorso c’erano delle offerte per lui e lui voleva andare via, abbiamo pensato che fosse meglio restare. Quest'anno c'erano più proposte fino a quando è arrivato il Napoli, per un campionato che gli piaceva e abbiamo pensato che a livello di posizionamento in rosa avremmo potuto avere giocatori con altre caratteristiche. Abbiamo accettato la partenza di Neres per una cifra sostanziosa e per un giocatore che non era titolare indiscusso al Benfica".