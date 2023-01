Udinese, Becao rivela: "Scudetto? Napoli la più forte, sin da bambino tifavo per gli azzurri! Sul mio futuro..."

Notizie Napoli calcio - Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, è uno dei giocatori seguiti dal Napoli in vista della prossima stagione.

Lo stesso Becao ha rilasciato un'intervista ai microfoni di AS, parlando anche del Napoli e della corsa Scudetto:

"Scudetto? Il Napoli è la più forte, lo pensano e lo dicono tutti. Hanno qualcosa in più e meritano questa classifica, non è un caso se sono lassù. Auguro agli azzurri di vincere lo scudetto, è una squadra che ho seguito con affetto sin da bambino"

Sul suo futuro: "Le voci, onestamente, non cambiano il mio modo di pensare o lavorare. Ho ancora un anno e mezzo all'Udinese e puntiamo alla qualificazione alle coppe europee. Poi, certo, il mercato è imprevedibile, non so se può cambiare qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi...quello che so è che darò il massimo fino a quando vestirò la maglia dell'Udinese".