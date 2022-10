Bari, Luigi De Laurentiis: "Dalla Serie D al 6-2 al Brescia: siamo partiti dalla polvere, viviamo un momento sereno e lucido"

Ultime notizie calcio - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 prima del match di Serie B, Venezia-Bari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Partenza del Bari? Un momento bello e di grande serenità, che ci permette di lavorare con grande lucidità e fare le scelte giuste. Chiaramente è un campionato lunghissimo, oggi è bellissimo vedere tutti questi tifosi venire da Bari. Fa bene al calcio italiano, io ci tengo tanto al nostro calcio. Sorpresa 'non sorpresa'? Io credo che la cosa più importante come in qualunque azienda siano gli uomini e le risorse umane: ho la fortuna di lavorare con un direttore sportivo ed un allenatore che sono uomini sereni. Questo aspetto è importante soprattutto nei momenti di difficoltà. Bisogna restare sempre lucidi e concentrati sul lavoro, il gruppo di giocatori deve essere tranquillo. Ci sono tante squadre organizzatissime e che hanno investito tanto, ma il campionato è lungo e recupereranno anche le altre squadre. Il nostro gruppo gioca tranquillo, perché quest'anno dobbiamo fare il meglio possibile, sgombri di tanti altri fantasmi. Sms con mia moglie? Sì, con mia moglie ci sentiamo sempre ad un gol, è scaramantico ma anche un messaggio d'affetto che ci scambiamo. Partita incredibile quel 6-2, non mi era mai accaduto di vincere così. Dopo esser partiti dalla polvere, da zero, dalla Serie D, e vincere con la capolista Brescia per 6-2 è un'emozione incredibile. Dopo gavetta e momenti difficili".