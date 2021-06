Bargiggia: "Zaccagni il sostituto di Calhanoglu al Milan! Tonali vuole essere riscattato, Cellino alle strette"

Calciomercato -“Il Milan sta prendendo Cellino per la gola nella questione Tonali. Quando i rossoneri hanno pagato 10 milioni di euro per il prestito del ragazzo nella stagione 2020/21, se non lo avessero riscattato entro il 16/6/21, il Brescia avrebbe dovuto ridare indietro al club del diavolo 5 milioni di euro - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta in onda su 1 Station Radio -. Ovviamente il presidente Cellino si è irrigidito, dicendo che non ha più intenzione di cedere il centrocampista al Milan, ma Sandro vuole indossare la casacca rossonera anche nella prossima stagione. Tra l’altro non è arrivata alcuna offerta da 30/35 milioni, soldi che vorrebbe incassare il presidente ex Cagliari. Bloccata la cessione di Colombo, il quale inizierà la stagione come terzo attaccante in attesa del recupero di Ibra. Il secondo dovrebbe essere Giruod, con cui mancano solo le firme, anche se hanno proposto ai rossoneri il classe ’97 Kalajdzic. Donnarumma? Stamattina ha fatto le visite mediche con il Paris Saint Germain e firmerà un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Inter-Hakimi? Lui vorrebbe andare al PSG e non al Chelsea, dunque si è in stallo perché le contropartite del Chelsea fanno gola ai nerazzurri, soprattutto Emerson Palmieri.Calhanoglu? I rossoneri hanno altre idee per il trequartista, un nome su tutti è Zaccagni: il Verona chiede 15 milioni, cifra che i rossoneri possono permettersi. Il turco è entrato nel mirino dell’Inter per sostituire Eriksen”.