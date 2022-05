Bargiggia: "Jeff Bezos nuovo patron del Napoli? Ecco cosa mi risulta"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni in una intervista rilasciata a Sport del Sud. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Questa era un’esclusiva che aveva lanciato qualche mese fa Luca Cerchione. Per quanto ne sappia, non ho segnali che questa pista sia particolarmente accesa. In generale, ho notizie di una certa resistenza da parte di De Laurentiis nel valutare la cessione del Napoli, anche se poi tra un anno ci dovrà necessariamente pensare. Io credo che se non sarà Bezos, è molto probabile che si tratti di una proprietà americana, perché hanno già dimostrato di avere grande interesse per la Serie A, cosa che invece non fanno le proprietà arabe. Quelle sono più attratte dalla Premier League, ad esempio. In questo momento non vedo segnali per una cessione".