Bargiggia: "Italiano bloccato, ma ADL aspetta Conte o Pioli fino a questa data! Zirkzee-Sudakov dicono 'no' al Napoli"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di TvPlay:

“JUVE TUTTO SU KOOPMEINERS” – “Thiago Motta è giusto per la Juve? Sì, perché fa un calcio moderno. Koopmeiners? Hanno un accordo di massima con il giocatore, mentre all’Atalanta sarà fatta un’offerta tra i 40 ed i 60 milioni di euro: non ci saranno giocatori come contropartita. Fergus e Merino sono due alternative. Gasperini è stimato da Giuntoli, ma ci sono possibilità che vada alla Juve. De Zerbi? Andrà al Bayern Monaco”.

“DE LAURENTIIS HA BLOCCATO ITALIANO, MA ASPETTERA’ CONTE E PIOLI” – “Allenatore Napoli? Italiano è stato bloccato, ma De Laurentiis ha la volontà fino al 10/15 giugno di capire sia le possibilità di poter ingaggiare o Antonio Conte, o Stefano Pioli”.

“MANNA AL NAPOLI NON MI CONVINCE” – “Manna al Napoli? Mi sembra un’operazione su un giovane che gode di buona stampa, ma ha fatto operazioni solo della NextGen e poi ha sbagliato l’acquisto di Weah. De Laurentiis, se non dovesse cambiare idea, chiuderà con Manna. La Juve è anche contenta, così Giuntoli si può fare la sua squadra. Sono molto dubbioso su questa scelta di Manna, ci voleva un direttore con più esperienza tipo Accardi. Penso che De Laurentiis sia stato affascinato dalla Next Generation. Soulé? La Juve lo venderà all’estero tra i 35 ed i 40 milioni di euro. Zirkzee e Sudakov non scelgono Napoli perché non è la prima scelta. Credo che Raspadori e Simeone possano essere venduti”.