"Più che giocatori, il @Sscnapoli dovrebbe prendere un allenatore che non sia a fine carriera come @MrAncelotti e che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione". Questo il tweet di cattivo gusto del giornalista Mediaset Paolo Bargiggia

Bargigia-Ancelotti, risposta Ssc Napoli via Twitter

"Ecco cosa può scaturire dal pensiero di un giornalista al top della carriera.."