Bargiggia a CN24: "Mertens e il Napoli si stanno studiando, al momento non ci sono segnali"

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio dell'esperto di mercato Paolo Bargiggia a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre), durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Difficile in questo momento decifrare il futuro di Mertens, non ci sono segnali dal Napoli e dal giocatore. Più passa il tempo e meno ci sono possibilità di trovare squadra. Più in avanti se dovesse essere confermata l'offerta di 2,5 milioni può esserci l'occasione di firmare. Al momento le parti si stanno studiando. Ci sono delle valutazioni in corso tra le parti".