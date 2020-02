Barcellona, Griezmann: "Al ritorno sarà differente, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi"

Notizie calcio Napoli - Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona ha parlato ai microfoni della stampa spagnola al fischio finale del match contro il Napoli:

"Siamo venuti qui per vincere ma non è stato facile trovare spazi per arrivare in porta. Poi abbiamo approfittato della loro stanchezza per pareggiare. Era mio compito creare degli spazi e nel primo tempo non mi è ruscito, mentre nel secondo ho fatto meglio. Al ritorno sarà differente perchè giochiamo in casa e vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi. Vincere la Champions? Pensiamo partita dopo partita. Pensiamo a vincere al ritorno e dopo penseremo ai quarti di finale".