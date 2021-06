Banfi: "'Porca Puttena' cosa ho combinato! Mancini deve puntare sulle tre 'S' e via al coro...'Po-po-porca puttena'. Spalletti? Amo chi è senza capelli"

Napoli Calcio - Lino Banfi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ho rivoltato l'Europeo, ho rigirato la frittata. Dio mi ha dato una mano. Il giorno dopo ho visto e risentito che avevo fatto una bella cosa. A Mancini ho detto che era da giovane il re di Coverciano. Io sono ad un tempo supplementare per la mia età. Gli ho detto di fare quello che dico io: Spinazzola e Immobile ma non che deve stare immobile. Alla fine per ringraziarmi dovevano dire 'Porca Puttena'. MI chiama mio figlio e mi dice che tutto quello che avevo detto io stava succedendo. Ho visto Immobile correre verso la telecamera ed è stato un momento di grande commozione. Ho lavorato a Napoli, quando avevo 17-18 anni. Poi ha segnato Insigne e l'ha ripetuto. Adesso hanno inventato il coro: 'Po-po-porca puttena'. Mi raccomando le tre S caro Mancini: saettata, sinistro, Spinazzola. Spalletti? Bell'allenatore. Poi è senza capelli e lo amo per questo".