Baiano: "Lozano? Andrebbe tenuto visto l'investimento, ma se Gattuso ritiene che non possa esserci spazio..."

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Francesco Baiano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Insigne e Politano bene contro l’Inter? Hanno fatto una buonissima partita, sia in fase difensiva che offensiva a fare da contraltare alla prestazione di Arek Milik. Il Napoli è stato poco concreto, ma è solo un periodo: ci sono momenti del campionato dove crei poco e concretizzi molti, e altri che vanno al contrario. Il futuro di Lozano? Io penso che sia stato un anno difficile, ha fatto intravedere cose buone ma non conosceva il campionato italiano e le sue difficoltà per gli attaccanti: è normale, visto l’investimento, che andrebbe tenuto ma se Gattuso ritiene che non possa esserci spazio, a quel punto meglio prestarlo per farlo giocare altrove”