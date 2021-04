Baiano: "Crotone? Turno favorevole al Napoli, ma le partite vanno giocate..."

Napoli Calcio - Francesco Baiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"I calciatori con le nazionali cambiano nazione e per gli allenatori è sempre dura: c'è apprensione in attesa dei rientri. Crotone? Turno favorevole al Napoli, ma le partite vanno giocate e sempre con fame e apprensione. In campo vanno i calciatori e sono loro a fare la differenza. Osimhen nervoso? Non viviamo lo spoagliatoio ma gli è successo di tutto ed è normale che abbia perso la condizione e ritrovarla non è mai semplice".