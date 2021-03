Bachini: "Tanti calciatori usavano cocaina, ma non sono stati mai squalificati! Trattato come il Riina del calcio"

Napoli - Jonathan Bachini, ex calciatore di Udinese e Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Libero: "Senza fare nomi io credo che ci siano stati tanti ex colleghi che facevano uso di cocaina e mai sono stati radiati a vita; questa la trovo una grande ingiustizia. Anche le persone responsabili di aver venduto le partite non sono state radiate! Prima di tutto è stato faticoso affrontare chi mi amava e dovermi giustificare degli errori commessi. Mi vergognavo, sono stato trattato come il Totò Riina del calcio! Ho fatto uso di stupefacenti ma non legati alle partite di calcio ma nella vita quotidiana, in modo saltuario e personale".