Auriemma: "Il rigore su Bonaventura c'è, io sono molto in****ato col Napoli"

Il giornalista di Radio Marte, Raffaele Auriemma, ha commentato con un video su Youtube il pari tra Napoli e Milan:

"Siamo molto incazzati con il Napoli, perché se una squadra come il Milan tira due volte in porta non vedo come possa finire 2-2 la gara se il Napoli l’ha dominata e governata, sbagliando qualche tiro di troppo. Dobbiamo segnare qualche gol in più. Milik entra in campo e sbaglia tutti i tocchi, allora è come se non lo avessimo. Gattuso non ha fatto altro che prendere una squadra forte e farla giocare, fargli fare risultati. Questo è il primo pareggio. L’arbitro? Per me è stato bravo, non mi sento di dargli responsabilità. Rigore? Maksimovic tocca prima la palla ma poi fa fallo su Bonaventura, bisogna essere onesti, il rigore era al limite ma c’era”