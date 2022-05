Auriemma: "Fabian la prossima stagione potrebbe seguirla dalla tribuna, vi spiego perché"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, il giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma ha parlato sia del futuro di Fabian, sia della politica che adotterà il Napoli quest’estate in sede di calciomercato.

"Fabian Ruiz la prossima stagione potrebbe seguirla dalla panchina, vuole andare via a parametro zero mentre il Napoli vuole incassare. Fabian in questi anni di Napoli non ha dimostrato nulla di più rispetto al Betis, non è cresciuto"

Queste le parole di Auriemma sul futuro del Napoli:

“Io sono d’accordo con il presidente nel ripartire: non ha vinto con Sarri, non ha vinto con Spalletti, ci sta diminuire il monte ingaggi. Operazioni come Lozano il Napoli non le farà più.

Il Napoli contro il Genoa deve comportarsi da squadra leale, anche perché sarà l’ultima di Insigne al Maradona.

La passione che c’era prima a Napoli l’ho vista domenica a Salerno. Il pubblico è stato veramente il dodicesimo uomo in campo. Le attese del tifoso sono cresciute, ed è leggittimo, ma quello che manca è il rapporto con quelli che amano. La società dovrebbe promuovere momenti di aggregazione, non solo con gli sponsor. La passione va alimentata altrimenti il fuoco man mano si spegne.

De Laurentiis non sa fare comunicazione, non sa arrivare alla gente nella maniera migliore. Anche le persone vicino a lui potrebbero dirgli cosa bisogna fare per migliorare la comunicazione.

C’è qualcuno che può prendere il Napoli avendo i requisiti giusti? Se esiste allora ben venga, altrimenti De Laurentiis non lo cambierei mai”