Ultimissime Calcio Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A:

"Non possiamo contestare niente al presidente De Laurentiis, anzi la sua è una gestione straordinaria, virtuosa. È stato criticato per il suo modo di fare mercato in alcune stagioni, magari si poteva osare in qualche sessione di mercato, ma quello che ha vinto il Napoli di De Laurentiis lo ha vinto meritatamente. Sono rimasto stupito del fatto che abbia mostrato delle lacrime in pubblico”.