Auriemma: "Amareggiato per l'infortunio di Insigne, non ci voleva! Manolas non mi ha convinto, per il resto ho visto un Napoli formato Barça"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube:

"Non ci voleva l'infortunio di Insigne ad una settimana dal barcellona, la smorfia dice tutto e fa presagire un non recupero in sette giorni. Magari ci sbaglieremo ed in due giorni le cose possano anche migliorare perchè magari si è fermato in tempo. la rabbia però è tanta perchè si è infortunato nella gara in cui il Napoli è tornato a giocare bene contro una Lazio che è stata la più seria candidata a contendere lo scudetto alla Juve. Ho visto un Napoli formato Barcellona, con una formazione con grande grinta. Anche chi è entrato a gara in corso ha fatto bene: mi è piaciuto Lozano che si è sempre fatto fare fallo. Poi si fa male Insigne, sono amareggiato perchè era la serata perfetta. L'unico che non mi ha convinto è Manolas: l'ho visto troppo confusionario".