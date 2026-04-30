Atta-Napoli, Runjaic: "Può occupare tutti i ruoli del centrocampo"

Calciomercato Napoli - Arthur Atta si prende la scena in casa Udinese e diventa uno dei profili più chiacchierati in vista della prossima finestra di mercato. Piace anche al Napoli. Il centrocampista bianconero, protagonista di una stagione in costante crescita, ha attirato l’attenzione di diversi club, in Italia e all’estero, anche grazie alla recente doppietta contro la Lazio.

Calciomercato Napoli, Runjaic esalta Atta

Nonostante le sirene di mercato, il presente parla chiaro: all’orizzonte c’è la sfida contro il Torino, appuntamento imminente che tiene alta la concentrazione del gruppo friulano. Intanto, il tecnico Kosta Runjaic ha acceso i riflettori sulle qualità del suo giocatore, sottolineandone l’evoluzione.