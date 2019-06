Atalanta, Percassi: "Ilicic resterà al 100%, se arrivano 50 milioni per Zapata valuteremo. Lazzari? Siamo agli inizi..."

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Bergamo TV:

Zapata vale 25 milioni. Se arrivano con 50?

"Valutiamo. Parleremo con il mister, se ci sono valide alternative si può ancora ragionare. Ma sono tutte ipotesi, siamo agli inizi. La cosa importante è che ti chiedono i giocatori, se non te li chiedono è un problema".

Ilicic e Gomez restano?

"Sì restano al 100%, sono sotto contratto. Sono giocatori di un'altra età".

Per quanto riguarda Lazzari?

"Siamo agli inizi, dobbiamo fare le cose e valutare non solo un giocatore per ruolo. Dobbiamo prendere giocatori a condizioni che l'Atalanta può permettersi".