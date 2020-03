Atalanta, Gosens contro Gasperini: "Senza tifosi non ci sono emozioni, non ha senso continuare a giocare"

Ultime notizie calcio. Robin Gosens, giocatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Bild dopo il passaggio del turno in Champions League degli orobici contro il Valencia. Il laterale ha parlato anche dell'emergenza Coronavirus, andando contro l'auspicio del suo allenatore Gasperini che avrebbe preferito continuare a giocare:

"Uno stadio senza tifosi non trasmette emozioni. La preparazione della partita è stata normale, ma quando è partita la musichetta e non c’era nessuno, un po’ di tensione se ne è andata e in questo modo si è persa anche concentrazione. Non ha senso giocare a porte chiuse se poi la gente si vede fuori dallo stadio: è pericoloso".