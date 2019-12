Atalanta, Gasperini: "Occasione buttata, alla fine potremmo avere dei rimpianti"

Dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Radio Rai 1:

"Abbiamo sprecato tanto, questa è una gara che non dovevamo perdere. Cosa ha detto ai giocatori? Mi sono fatto sentire all'intervallo, non a fine partita, non c'era più modo di rimediare. Ci siamo sempre presentati bene davanti alla porta, ma è andata così. Sorteggio? Domani a mezzogiorno saremo tutti lì, penseremo alla Champions che è una vetrina importante per noi, ma rimango dell'idea che in campionato stiamo buttando qualcosa e non vorrei che diventasse una stagione di rimpianti".