Apt Val di Sole, Rizzi: "La ripresa del turismo in Val di Sole ha nel ritiro del Napoli un tassello fondamentale sia sul piano economico sia umano per i grandi rapporti di amicizia"

Luciano Rizzi ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della SSC napoli sul prossimo ritiro in Trentino degli azzurri: "Siamo felici di riprendere un percorso comune. Si torna alla tradizione e per questo ribadisco che la ripresa del Turismo in Val di Sole ha nel ritiro del Napoli un tassello fondamentale sia sul piano economico sia umano per i grandi rapporti di amicizia nati in questi anni. In questi mesi abbiamo lavorato per rendere ancora più piacevole la vacanza nella nostra zona caratterizzata dalle Dolomiti, dai ghiacciai perenni, dalle acque termali e dei fiumi ideali per la pratica di attività sportiva. E poi i boschi, le malghe, gli Agritur. Un’offerta unica che posso riunire in una frase: Immagina di dare spazio al tuo tempo. Vivi la natura: respira il profumo del bosco, ascolta la sinfonia dell'acqua e ammira i colori dell’estate”.