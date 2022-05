L'ex dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, è intervenuto in occasione del “Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino”.

“La certezza per lo scudetto non c’è mai fino alla fine, il campionato è ancora aperto su tutti i fronti ed è un bene per il calcio italiano.

Sulla carta il Milan non è a squadra più attrezzata. Anche il Napoli è molto competitivo, ma purtroppo è incappato in qualche partita no, lasciando il campionato".