Ancelotti: "Vittoria sorprendente, nessuno ci dava per favoriti! Fortunati? Nessuno vince senza un po' di fortuna"

Notizie calcio - Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della finale vinta di Champions League tra Real Madrid e Liverpool.

Ecco le parole di Ancelotti a Mediaset:

"Siamo felicissimi di aver vinto, non ci sono molte parole - ha commentato Carlo Ancelotti -. Abbiamo disputato una Champions molto difficile e paradossalmente la partita in cui siamo stati meno in difficoltà è stata la finale. Unico allenatore ad aver vinto 4 Champions? Sono stato bravo dai, ogni Champions ha un sapore speciale per me. Quella di oggi è sorprendente perché nessuno ci dava per favoriti".

"La squadra nel secondo tempo ha giocato meglio, volevamo uscire meglio da dietro senza prendere rischi. Nell'azione in cui siamo usciti bene dal basso siamo andati a fare gol".

"Quando siamo riusciti a passare dal doppio confronto col City le nostre possibilità di alzare la Champions sono aumentate notevolmente. Poi la finale con il Liverpool era equilibrata, ma dopo aver passato in quel modo il turno col City ho capito che potevamo vincere"

"La differenza del Real Madrid è l'umiltà. Abbiamo giocatori molto esperti e altri molto giovani, ma tutti hanno dato un apporto importante perché i nostri fuoriclasse danno l'esempio lavorando con umiltà. Ci dicono che abbiamo vinto perché abbiamo fortuna, ma non ho mai visto nessuno vincere senza un po' di fortuna".