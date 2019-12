Ancelotti: "Se ho parlato con ADL? Parlo tutti i giorni, abbiamo fatto una valutazione sulla gara con l'Udinese"

Ultime calcio Napoli - Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa prima della gara con il Genk:

Ha risentito De Laurentiis nelle ultime ore? "Ho parlato con il presidente quotidianamente, siamo tutti concentrati su questa gara. Abbiamo fatto una valutazione sulla gara di Udine dopo sabato. Vivo la partita di domani come un'opportunità per raggiungere un obiettivo importante: la qualificazione. Devo prendere delle decisioni in queste ore: scegliere la squadra migliore affidandomi a uomini che possano vincere e tornare a fare quanto fatto tante volte, soprattutto in Champions. Sono le uniche decisioni che devo prendere in queste ore. Dopo la gara dovrò riflettere sulla gara come sempre. Spero in riflessioni positive".