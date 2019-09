Ancelotti a Sky: "Ho scelto Napoli per la voglia di tornare in Italia ma in futuro potrò andare all'estero"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, nel programma curato da Paolo Condò. Tanti temi affrontati dal tecnico del Napoli, di seguito le sue dichiarazioni integrali.

"Tu pensi che il presidente De Laurentiis faccia delle ottime offerte? (ride, ndr). Ho scelto Napoli soprattutto per la voglia di tornare in Italia, ma penso che in futuro potrò ancora andare all'estero. Napoli perchè avevo voglia di tornare e perchè in Italia non c'erano così tante squadre dove andare. E poi sicuramente il progetto della società, la squadra mi piaceva. Il Napoli di Sarri mi piaceva molto per caratteristiche, ho visto una squadra che può crescere, migliorare e vincere in Italia. Non so in quanto tempo, ma secondo me è una società destinata a crescere".