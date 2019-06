Raffaele Ametrano, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"I tifosi del Napoli accoglieranno Sarri come un traditore, ci saranno solo fischi perchè il napoletano si affeziona molto a chi difende quella maglia: in Sarri vedevano un capopopolo e adesso dopo la delusione di Higuain ce n'è un'altra per loro".