Ambrosini: "Osimhen può far bene in Italia, il primo gol col Leicester è spettacolare. Sarri? Questo Napoli ha più armi"

Udinese-Napoli - Massimo Ambrosini, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Udinese-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Osimhen in Italia può far bene perché ha fisico ed una straordinaria capacità di andare in profondità. Il primo gol contro il Leicester è spettacolare perché c'è tutto: potenza e tecnica, non era facile in precario equilibrio trovare quel pallonetto. Ha messo in enorme difficoltà anche Chiellini e Bonucci fisicamente. Rispetto a quello di Sarri, questo Napoli ha più armi e più modi di interpretare la partita".