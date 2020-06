Alvino: "Tra le mura di Castel Volturno gira la parola 'Champions'"

Notizie Napoli calcio A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, collega della stessa emittente:

“Il blocco dei campionati potrebbe cambiare quella che sembrava una stagione disgraziata facendola diventare da ricordare. La vicinanza del patron ha sempre un significato importante, perché fa capire che il Napoli ci tiene alla stagione. Quando scende in campo il presidente, c’è sempre un effetto positivo. Questa visita apre a scenari importanti per il presente e il futuro. Champions? E’ una parolina magica che girava tra le mura di Castel Volturno. La parolina Champions può circolare per affrontare al meglio possibile le prossime partite di campionato. Parliamo di un miracolo sportivo. Il Napoli può riaprire la bacheca dei trofei con la Coppa Italia, quello di sabato è un gradino difficilissimo. L’Inter verrà a giocarsi una partita alla morte”.