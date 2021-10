Alvino: "Spalletti ha scelto tra Ospina e Meret domani a Firenze. Osimhen? Non è solo un semplice goleador"

Napoli calcio - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Spalletti ha pochi dubbi, si va verso una formazione delineata ma lui vuole far sentire tutti sulla corda. Non credo ci sia ballottaggio tra Ospina e Meret, domani giocherà il colombiano. Qui sono cambiate le gerarchi perchè Alex doveva essere titolare con David riserva ed invece il fato ha voluto l'infortunio di Meret e così Ospina è diventato il primo portiere. Osimhen? In questo mese è stato il goleador principe in Europa. Per me non è solo un semplice stoccatore, è uno che crea l'occasione per il compagno. Questo è un ragazzo che ha un grande potenziale e la sua fortuna può essere Spalletti".