Alvino: "Koulibaly sarà titolare senza alcun dubbio, per Anguissa è un discorso diverso"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non riesco a immaginare un Napoli contro l’Inter senza Koulibaly. Dopo l’Inter ci sarà il Barcellona che è un’altra grande partita e Anguissa può giocare in Europa. I giocatori hanno fatto benissimo fino a questo momento. Una vittoria dell’Inter darebbe una grande indicazione per il resto del campionato".