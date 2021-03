Alvino: "Il Napoli se la gioca con tutti, la rosa è peggiore solo a Inter e Juve. Benevento? Solo dopo il Bologna si possono tirare le somme"

Napoli Calcio - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Alvino

“La vittoria di ieri assumerà la vittoria importante quando la valutazione la faremo domenica: Benevento, Sassuolo e Bologna, c'è l'obbligo di vincerle tutte e poi potremo parlare. Il Napoli di oggi può dimostrare la propria superiorità in queste gare e, così facendo, ci si posiziona in classifica molto meglio, pronti per affrontare con maggiore tranquillità le gare che verranno. Questa rosa del Napoli, al completo, se la gioca alla grande in A: seconda solo a Juventus e Inter".