Alvino: "Hysaj dovrebbe partire, su di lui c'è l'Atletico Madrid. James? Trattativa complessa, ma per me arriverà"

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal.

"Ho trovato uno Zielinski molto aperto che si è lasciato andare in una gran bella intervista ed è venuto fuori un ottimo lavoro, con dei passaggi interessanti in vista della prossima stagione. Elmas? Il Napoli ha aperto il mercato delle uscite, si è conclusa l'operazione di Inglese a Parma anche se il Napoli voleva mettere a bilancio anche i 20 mln, ma così non sarà. Rog e Vinicius saranno i prossimi due a partire e quando verranno ceduti il Napoli accelererà per il mercato in entrata. Elmas è il primo nome per il centrocampo e non c'è bisogno di volare verso Istanbul o Trebisonda. E' questo il giocatore che il Napoli ha individuato, ci sono pochi giorni ancora per l'ufficialità. Il piacere di Ancelotti è quello di iniziare quanto prima con questo ragazzo sperando di fare un'operazione in stile Fabian Ruiz. Hysaj e Mario Rui? Per Hysaj c'è un discorso aperto con l'Atletico Madrid che è una società amica del Napoli. L'albanese ha palesato la voglia di provare una nuova esperienza e la sua cessione dovrebbe avvenire. Il mercato è lungo e non so fare previsioni sui tempi, ma credo che l'avventura di Hysaj a Napoli pare sia finita. Su Mario Rui ero uno di quelli che lo mettevo in lista di sbarco, ma ora credo che il Napoli abbia fatto un giro d'orizzonte sui laterali di sinistra e trovare un calciatroe più forte di Mario Rui, con i parametri del Napoli, non è facile. ghoulam è un calciatore completamente recuperato e sarà il titolare e Mario Rui sarebbe la riserva. Il portoghese non è un piantagrane, quando gioca dà sempre il suo contributo. L'anno scorso è venuto meno in qualche gara determinante, ma è unragazzo su cui si può puntare ad occhi chiusi. James? Non è un sogno, magari fare il suo nome l'anno scorso era un sogno. Ora la trattativa esiste anche se è lunga e complessa. Trattativa che va avanti con un punto straordinario a favore del Napoli, un patto d'acciao tra James e Carlo Ancelotti. Questo patto resiste agli attacchi che vengono dall'esterno, specie dai giornali spagnoli che favoriscono il Real. Credo che la trattativa possa sfociare col piacere di vedere James in maglia azzurra. Pèpé? E' destinato a diventare un futuro Pallone d'Oro e quello sì che è un sogno".