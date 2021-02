Alvino: "Dopo il vantaggio il Napoli ha iniziato a speculare, sono venuti fuori i soliti mali. Ci stiamo abituando alla via Crucis"

Calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il gol dopo tre minuti aveva rinforzato l’idea della rimonta ma dopo il Napoli ha iniziato a speculare ed a tenere quell’1-0 in attesa non so di che cosa. Dopo il gol sono venuti fuori i soliti mali, a partire dalla disorganizzazione. Detto ciò, un calciatore protagonista di una partita in Europa non può commettere l’errore commesso dai difensori del Napoli sul gol del Granada. Ci stiamo abituando a questa via crucis”.