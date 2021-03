Alvino: "Corsa Champions? Il Napoli ha un handicap: è condannato a non sbagliare più! ADL domani presente a Roma"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha un handicap che si porterà dietro per tutto il finale di campionato: si è giocato tutti i bonus nel peggior modo possibile e quindi è condannato a non commettere errori fino alla fine. Il margine di vantaggio che si è costruito il Milan consente ai rossoneri una gestione diversa rispetto al Napoli ed anche alla Roma. Per questo sia i giallorossi che gli azzurri giocheranno per vincere, il pare non serve a nessuna delle due. Domani ci sarà il presidente De Laurentiis che da qualche settimana a questa parte ha dimostrato con i fatti la sua vicinanza alla squadra".