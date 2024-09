Alvino: "Basta con la cantilena Mazzocchi non può fare il titolare! Ebimbe? Molti neppure sanno chi sia"

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"La cantilena di Mazzocchi che non può fare il titolare? Sceglierà Antonio Conte, ma questa cantilena per quanto dovrà andare avanti? Mazzocchi ha quella napoletanità mancata anche l’anno scorso a molti, per non dire tutti.

Dopo uno sforzo enorme sul mercato, ora si critica solo per Mazzocchi ed è stucchevole, non si riesce a dire altro. Mettiamoci anche nei suoi panni, è napoletano, conosce tutto della città e della tifoseria e sente ogni giorno questa cantilena. Lo condizionate pure, anche se si chiudesse in una campana di vetro, anziché sostenerlo. Addirittura leggo messaggi di insulti, questi qui non vogliono bene al Napoli. Ebimbe? Molti non sanno neppure chi sia, vedo enorme ipocrisia".