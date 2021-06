Alvino a CN24: "Pessimismo dopo l’arrivo di Spalletti? Anche su Sarri i tifosi si sono divisi. Mi aspettavo le scuse dei giocatori sui social, non gli addii a Gattuso"

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lobotka? Bisogna capire quale sarà l’idea di calcio di Luciano Spalletti, il ragazzo non ha avuto mai la possibilità di trovare continuità per esprimere al meglio quelle che sono le sue caratteristiche. Lui è arrivato qui con la raccomandazione di Hamsik, il Napoli ci ha puntato sopra e dubito si sia dimenticato come si giochi al calcio o preso solo per fare numero. Il Napoli i suoi acquisti li valuta, non getta i soldi dalla finestra e mi auguro che Lobotka possa essere valutato dopo esser stato ingenerosamente etichettato come pacco.

Pessimismo dopo l’arrivo di Spalletti? Tolti i nomi di Klopp, Guardiola o altri di primissima fascia, quale altro nome ha suscitato i favori di tutta la tifoseria? Anche su Sarri i tifosi si sono divisi, contestandogli il passaggio alla Juventus. Non c’è stato allenatore accostato che non sia stato criticato: Spalletti paga il malumore della tifoseria dopo la mancata Champions League. Io spero per lui e per i tifosi che questa critica a prescindere possa trasformarsi in entusiasmo quando si vedrà il Napoli giocare bene con un calcio propositivo e d’attacco.

Faccio fatica a capire come la società potesse intervenire sul silenzio stampa: alla luce dello scempio accaduto in campo cosa può dire? I giocatori sui social invece di fare il messaggino di saluto a Gattuso avrebbero potuto chiedere scusa ai tifosi per l’indegna prestazione col Verona, e poi aggiungere un messaggio per l’ex allenatore. Me lo sarei aspettato da Insigne, Politano, Manolas, Di Lorenzo e dagli altri. Invece ho trovato di dubbio gusto il riferimento solo nei confronti di Gattuso e non per i tifosi. La società? Mi aspetto un passaggio alla conferenza stampa di Spalletti, ma resto dell’idea che i giocatori avrebbero potuto fare altro sui social.

Napoli ripescato in Champions League? Non può fare altro che aspettare le determinazioni della UEFA, poi essendo parte lesa potrebbe adire le vie legali. Però ad oggi è solo un pour parler, non ci sono provvedimenti e perciò il club in questo momento è obbligato ad aspettare. Se la UEFA prendesse delle decisioni forti, e se Juventus, Real Madrid e Barcellona facessero appello, allora il Napoli potrebbe inserirsi ed intervenire facendo valere le sue ragioni”