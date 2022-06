Alvino a CN24: "Le percentuali sulla permanenza di Mertens. Tra Gaetano e Zerbin riconfermerei il primo"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Alvino

"Tra Zerbin e Gaetano, di getto mi viene da dire che il secondo resterà a Napoli dopo aver girato molto negli ultimi anni. Gianluca ha fatto l'esperienza che doveva fare, è giunto il momento di vederlo all'opera in prima squadra. Il club deve fare una scelta, per me deve tenersi questo ragazzo. Faccio capire quale possa essere la soluzione migliore per Zerbin, la convocazione in Nazionale ha sparigliato un po' le carte. Nessuno si aspettava potesse esordire con Mancini, Questo ti obbliga a fare scelte importante, forse un altro anno in prestito potrebbe rafforzarlo. Sono valutazioni che verranno fatte con calma. Zanoli certamente resterà come vice Di Lorenzo.

La cazzimma ci vuole, ti permette di vincere quelle gare che lo scorso anno il Napoli ha perso con Empoli e Spezia. In quei incontri la superiorità devi palesarla proprio con la cazzimma. Pensare che lo Spezia possa venire a vincere al Maradona è per me qualcosa che va contro la natura. Meret? E' un patrimonio del Napoli, il club sembra volerci puntare proponendogli il rinnovo. Mertens? Resta al 15-20% sulla sua permanenza. Non abbiamo una posizione ufficiale dalle parti dopo quella mail. Faccio fatica che al 30 giugno le parti neanche si sentiranno. Aspetterei prima di mettere la parola fine anche se più passa il tempo e più la situazione diventa difficile"