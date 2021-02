Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Su 22 calciatori in rosa il Napoli ha 13 calciatori a disposizione, tanti calciatori importanti sono out ed è difficile. Ad inizio anno mi sarei fatto una risata e pensare che avevamo alternative in ogni ruolo e in alcuni casi anche doppia".