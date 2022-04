Allegri ammette: "Juve-Inter ha deciso il campionato! Mi dispiace di aver perso"

Ultime notizie. La Juventus ha battuto la Fiorentina ed ha guadagnato la finale di Coppa Italia, che si disputerà l'11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, contro l'Inter. Nel post-partita, l'allenatore Massimiliano Allegri ne ha approfittato per tentare di spiegare cosa non ha funzionato quest'anno in casa Juve, ormai tagliata nettamente fuori dalla lotta per lo scudetto.

Allegri: "Juve-Inter ha deciso il campionato"

Ecco le parole di Allegri nel post-partita di Juve-Fiorentina, rilasciate ai microfoni di Mediaset. Innanzitutto, Allegri ha lamentato i troppi infortuni e la rosa corta: "Ad un certo punto mi sono girato in panchina e non avevo nessuno da mettere. Ormai sono quattro mesi che giocano sempre gli stessi. Il calcio è questo e la cosa più bella è che abbiamo vinto da squadra".

Allegri e Spalletti

Quando gli hanno chiesto se sarà confermato sulla panchina della Juve, Allegri ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa: "Resto alla Juve, qui devi lottare sempre per vincere. A me dispiace soprattutto di aver perso contro l'Inter, quella è stata la partita che ha deciso il campionato". Il riferimento, ovviamente, è Juventus-Inter 0-1 dello scorso 3 aprile. "Chi è alla Juventus - aggiunge Allegri - deve sempre lottare per vincere, quindi mi girano che non siamo in lotta per il titolo a quattro-cinque partite dalla fine del campionato. Non si può vincere sempre, l'anno prossimo non molleremo un centimetro!".