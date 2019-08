Allan: "Ho 4 anni di contratto col Napoli, se arriva una buona proposta altrimenti sono felice qui. Voglio vincere un trofeo. Battiamo la Fiorentina"

Ultime Napoli - Allan, il brasiliano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della prima gara di campionato che si giocherà a Firenze sabato:

"Sto bene e carico per la nuova stagione. Devo iniziare bene. Firenze e Torino? Siamo pronti e ogni domenica sarà una battaglia. Speriamo di cominciare con una vittoria questo campionato. Ambiente sereno, hanno lavorato molto bene in ritiro e hanno fatto buona amichevoli. Col Barcellona si sono divertiti molto e hanno fatto una buona prima partita. E' stata fatta una buona preparazione.

Elmas e Gaetano? Sono due giocatori fortissimi, giovani ma esperti. Gaetano è con noi da un anno, Elmas giocava in Turchia. Sono pronti per darci una mano in questa stagione.

Napoli più forte? Lavoriamo per accorciare le distanze. Sono arrivati giocatori forti e speriamo di togleirci grosse soddisfazioni. I nuovi speriamo possano dare una grossa mano e aiutare a raggiungere gli obiettivi della squadra.

Cessione? Io sono sempre stato tranquillo e sempre sereno. Ho 4 anni anni di contratto. Se arriva un'offerta buona per la società e pensa di vendere, va bene, altrimenti sto qua e cerco di dare il massimo per questa maglia. Voglio vincere un trofeo con questo club.

Cominciare bene? Cominciare con una vittoria è importante, ti aiuta per il campionato. A firenze non c'è mai partita facile, siamo pronti e ci stiamo preprandao per essere al meglio.

Ribery? Se gioca dalla mia parte ci penserò io. Che sia lui o Chiesa, qualsiasi giocatore è forte e dobbiamo fare del nostro meglio per vincere".