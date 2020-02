Ricardo Alemao, ex stella del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli può battere il Barcellona, soprattutto in casa. Sarà importante vedere come giocherà Lionel Messi: se troverà spazio creerà problemi. Allan ha le caratteristiche per fermare Messi ma può farlo anche qualche altro calciatore”.