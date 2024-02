Agostinelli: "Calzona? Il Napoli ce la può fare se cambia registro, devo dire che..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“A Cagliari sarà un match delicato, lo stadio è stretto e senti i tifosi vicinissimi: il Napoli però non può permettersi di perdere altri punti, altrimenti esce dalla lotta per la Champions League. Sarà una questione di vita o morte, va messo il cuore nella partita.

Osimhen? Non scopriamo l’acqua calda, io reputo Victor come il giocatore più determinante della scorsa stagione ed uno come lui serve come il pane.

Calzona? Il Napoli ce la può fare se cambia registro, devo dire che c’è possibilità di arrivare al quinto posto ma spero che i giocatori, risentendo del gioco di Sarri e Spalletti, diano qualcosa in più.

Lobotka? Intorno a lui devono muoversi gli altri, Stanislav è uno che il suo contributo lo dà sempre e mi sembra impossibile che il Napoli possa continuare così.

Politano è stato uno dei migliori finora, Kvaratskhelia non deve lamentarsi ma il campionato dello scorso anno ha fatto pensare che Khvicha possa decidere ogni partita”