Agnelli: "Futuro Sarri? Faremo tutti insieme le nostre valutazioni! Stagione agrodolce, la Champions era un nostro obiettivo"

Notizie Calcio - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:

"Bilancio agrodolce quest'anno. E' stata una stagione difficile per tanti motivi. Abbiamo vinto il nono scudetto con un mister arrivato dal basso e che ha scritto una pagina bellissima del nostro calcio. La Champions non è più un sogno ma un obiettivo ed uscire così ed uscire in questo modo agli ottavi è deludente. Ci prenderemo qualche giorno per riflettere e poi decideremo come proseguire il nostro cammino con l'obiettivo di vincere tutte le competizioni a cui partecipiamo. I nostri obiettivi devono essere onorati anche all'estero senza dare per scontato che in Italia si vinca facilmente. Il bilancio lo faremo con tutti, mister compreso. Ci focalizzeremo sia sugli obiettivi raggiunti e quelli falliti. Tutti Insieme valuteremo come continueremo il percorso tenendo conto di tutti gli aspetti. Abbiamo cambiato tanto sapendo di andare incontro ad alcune difficoltà e che abbiamo superato vincendo il nono scudetto consecutivo e di cui siamo orgogliosi. Paratici e Nedved sono molto affiatati e hanno gestito benissimo un anno molto difficile e contnueranno a lavorare per arrivare ai nostri obiettivi. Mi tengo sretto il mio gruppo dirigenziale. Sull'albo d'oro rimane il nome del vincitore e lo scudetto l'abbiamo vinto, per il resto faremo le nostre valutazioni approfondendo tutti i temi. Non sarà una partita a forzare i giudizi, ma valuteremo tutto con freddezza valutando la stagione nella sua completezza".